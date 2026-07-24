Maneskin | la reunion ci sarà o è solo una voce?

I Maneskin, band italiana formata nel 2016, ha debuttato a X Factor nel 2017, arrivando secondi. La band ha ottenuto successo internazionale dopo la partecipazione al programma. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su una reunion della formazione. Le voci di un ritorno circolano da tempo, ma non sono state annunciate dichiarazioni ufficiali.

Una delle band, se non la band, che più ha calcato le scene italiane, anzi internazionali, è i Maneskin. L’esordio avviene a X factor nel 2017, quando sfiorano la vittoria, classificandosi secondi. Poi il grande successo fino alla vittoria a Sanremo nel 2021 con il brano Zitti e buoni. Da lì la partecipazione all’ Eurovision Song contest, edizione che vincono, e il successo internazionale. Inizia così il loro tour mondiale, fino a quando il 22 agosto 2024 la rock band si esibisce per l’ultima volta a Parigi. Nell’estate di quello stesso anno, infatti, la band annuncia pubblicamente di volersi prendere una pausa per concentrarsi sui loro progetti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Måneskin Reunion Fiorello sorgt für Aufregung

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