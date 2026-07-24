In molti ristoranti europei, lasciare una mancia è una pratica comune, anche se non sempre obbligatoria. La cifra può variare tra il 5% e il 10% dell’importo totale, a seconda del paese e del servizio ricevuto. Nel conto, questa somma può essere aggiunta automaticamente o lasciata in contanti al momento del pagamento. In alcuni paesi, è consuetudine lasciare una mancia anche se il servizio è incluso nel prezzo, mentre in altri non è richiesta.

Pagare il conto e chiedersi se lasciare qualcosa in più. Quante volte viaggiando in Europa ci si è trovati davanti all’imbarazzo di “Mancia sì o mancia no?”. In alcuni Paesi è una consuetudine consolidata, in altri un semplice gesto di apprezzamento, mentre altrove non è praticamente prevista. E c’è poi il tema del servizio già compreso nel prezzo, che può rendere inutile aggiungere altro al totale. Abbiamo pensato di accompagnare il vostro viaggio con qualche informazione utile con una mappa europea della mancia. Tra un ristorante italiano e uno britannico, tedesco o polacco cambia non soltanto la percentuale eventualmente lasciata al personale, ma soprattutto l’aspettativa sociale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mancia al ristorante, dove è prevista e quanto può incidere sul conto

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