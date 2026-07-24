Il 9 luglio, il Consiglio direttivo di Manageritalia Veneto ha nominato Carlo Terrin come nuovo presidente. Lucio Fochesato è stato scelto come vicepresidente. La nomina segna un cambio al vertice dell'associazione.

Mestre, 24 lug. (Adnkronos) - Cambio al vertice di Manageritalia Veneto. Lo scorso 9 luglio il Consiglio direttivo dell'Associazione ha nominato Carlo Terrin nuovo presidente. Contestualmente, Lucio Fochesato, che ha guidato Manageritalia Veneto dal marzo 2017 fino a oggi, assume la carica di vicepresidente. Il passaggio di consegne si inserisce nel segno della continuità, con l'obiettivo di proseguire il percorso di rappresentanza e valorizzazione della managerialità nel territorio, rafforzando il dialogo con imprese, istituzioni e stakeholder locali per sostenere la crescita del sistema economico veneto. Così commenta il neopresidente... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manageritalia Veneto, Carlo Terrin è il nuovo presidente, Lucio Fochesato vicepresidente

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