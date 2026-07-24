Manageritalia Veneto Carlo Terrin è il nuovo presidente Lucio Fochesato vicepresidente

Da iltempo.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 luglio, il Consiglio direttivo di Manageritalia Veneto ha nominato Carlo Terrin come nuovo presidente. Lucio Fochesato è stato scelto come vicepresidente. La nomina segna un cambio al vertice dell'associazione.

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Mestre, 24 lug. (Adnkronos) - Cambio al vertice di Manageritalia Veneto. Lo scorso 9 luglio il Consiglio direttivo dell'Associazione ha nominato Carlo Terrin nuovo presidente. Contestualmente, Lucio Fochesato, che ha guidato Manageritalia Veneto dal marzo 2017 fino a oggi, assume la carica di vicepresidente. Il passaggio di consegne si inserisce nel segno della continuità, con l'obiettivo di proseguire il percorso di rappresentanza e valorizzazione della managerialità nel territorio, rafforzando il dialogo con imprese, istituzioni e stakeholder locali per sostenere la crescita del sistema economico veneto. Così commenta il neopresidente... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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