Mamma è morta Lutto gravissimo per l’attore

Da thesocialpost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un lutto grave ha colpito due attori italiani. È morta a 83 anni la madre di Ben Affleck e Casey Affleck, figura importante nella loro vita privata e professionale. La notizia è stata comunicata dai familiari, senza ulteriori dettagli sulle cause. La scomparsa è avvenuta recentemente, lasciando un vuoto nella famiglia. La madre dei due attori aveva avuto un ruolo di rilievo nel loro percorso artistico.

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Un grave lutto ha colpito Ben Affleck e suo fratello Casey. È morta a 83 anni la loro madre, Chris Anne Affleck, figura centrale nella vita privata e nella carriera dei due attori e registi premi Oscar. La donna si è spenta dopo aver affrontato una grave malattia, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia e tra quanti ne avevano conosciuto l’impegno civile e la dedizione all’insegnamento. La notizia della morte è stata comunicata dai familiari attraverso un necrologio pubblicato sul Boston Globe. Secondo quanto riportato nell’annuncio, Chris Anne Affleck è morta il 2 giugno scorso, al termine di una malattia che aveva segnato gli ultimi mesi della sua vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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