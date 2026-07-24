Maltrattava e vessava i propri familiari utilizzando anche una pistola scacciacani | arrestato dai carabinieri
Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Sansepolcro con l’accusa di maltrattamenti e vessazioni ai danni della convivente e dei figli minorenni. Durante l’intervento, è stato scoperto che l’uomo aveva usato anche una pistola scacciacani per intimidire i familiari. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato.
Arezzo, 24 luglio 2026 – I Carabinieri di Sansepolcro hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari ai danni della convivente e dei loro figli, minorenni. L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito a seguito della richiesta di aiuto pervenuta da un’amica della donna, la quale, preoccupata per la sua incolumità ha raccontato ai Carabinieri di aver appreso che spesso l’uomo, in passato, aveva utilizzato una pistola per intimorire i propri familiari. In particolare, i Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo e sequestrando una pistola a salve scacciacani, completa di caricatore e cartucce, posta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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