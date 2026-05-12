Rapinò le Poste di Piombino con una pistola scacciacani | 30enne arrestato

Un uomo di 30 anni è stato catturato dalle forze dell'ordine con l'accusa di aver messo a segno una rapina alle Poste di via Volta a Piombino il 7 maggio. Secondo le ricostruzioni, il soggetto si è introdotto nell'ufficio postale nel pomeriggio, armato con una pistola scacciacani, e ha ottenuto una somma di denaro prima di allontanarsi. L'arresto è stato effettuato nelle ore successive all'evento.

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