Rapinò le Poste di Piombino con una pistola scacciacani | 30enne arrestato
Un uomo di 30 anni è stato catturato dalle forze dell'ordine con l'accusa di aver messo a segno una rapina alle Poste di via Volta a Piombino il 7 maggio. Secondo le ricostruzioni, il soggetto si è introdotto nell'ufficio postale nel pomeriggio, armato con una pistola scacciacani, e ha ottenuto una somma di denaro prima di allontanarsi. L'arresto è stato effettuato nelle ore successive all'evento.
È stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata il 30enne che nel pomeriggio del 7 maggio si è introdotto alle Poste di via Volta a Piombino facendosi consegnare parte dell'incasso. Grazie a una rapidissima indagine dei carabinieri del posto, l'uomo è stato bloccato e la refurtiva recuperata.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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