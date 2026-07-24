Arezzo, 24 luglio 2026 – A causa delle previsioni meteorologiche avverse previste per domenica 26 luglio, l'appuntamento conclusivo di Naturalmente Pianoforte 2026, "Canzoni per la pace" con Andrea Scanzi e i Borderlobo, è rinviato a domenica 27 settembre, sempre nel prato della Pieve di Romena (Pratovecchio - AR), al tramonto. Invariata la modalità di partecipazione: l'ingresso sarà gratuito. L'evento rappresenta l 'ultimo capitolo dell'edizione 2026 di Naturalmente Pianoforte, il festival organizzato dall'associazione Pratoveteri Aps insieme al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e al Comune di Pratovecchio Stia. Un appuntamento che unirà musica e parole in un racconto dedicato alla pace, affidato ad Andrea Scanzi e ai Borderlobo, nel luogo simbolo della Fraternità di Romena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Maltempo, l'appuntamento conclusivo di Naturalmente Pianoforte 2026, è rinviato a domenica 27 settembre

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