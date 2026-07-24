Un turista di 73 anni è deceduto mentre faceva il bagno a Marina di Pietrasanta, nel tratto di mare davanti al bagno Magico Mare. L’uomo ha accusato un malore improvviso, che ha causato il suo annegamento. Sono stati immediatamente avviati i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto sul posto. La Guardia Costiera ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Marina di Pietrasanta (Lucca), 24 luglio 2026 – Ancora una tragedia in mare: un turista milanese di 73 anni è morto mentre stava facendo il bagno a Tonfano, una delle località di Marina di Pietrasanta, nello specchio d’acqua davanti al bagno Magico Mare. https:www.lanazione.itgrossetocronacamorto-mare-castiglione-pescaia-a9md2mw3 L’uomo, che a quanto risulta era un esperto nuotatore, era entrato in mare insieme alla moglie per fare un bagno intorno a mezzogiorno e mezzo; si sarebbe anche allontanato abbastanza dalla spiaggia, verso le boe che delimitano la zona balneabile, ma dopo un po’ altre persone che erano in acqua nelle vicinanze dell’uomo hanno visto il corpo galleggiare e hanno dato l’allarme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malore mentre fa il bagno a Marina di Pietrasanta, muore turista. Disperati tentativi di soccorso

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