In tre mesi, il totale delle somme scommesse ha raggiunto i 45 miliardi di euro, segnando un aumento significativo rispetto al passato. Le applicazioni e le piattaforme digitali dedicate al gioco e alle scommesse sono sempre più utilizzate, coinvolgendo un numero crescente di utenti. Questo incremento si traduce in un'ulteriore diffusione del gioco d’azzardo, considerato da molti come una delle problematiche sociali più diffuse nel paese.

Una delle piaghe sociali tra le più diffuse in Italia, il gioco d’azzardo. Cresce il numero di persone che utilizzano applicazioni e piattaforme digitali dedicate al gioco e alle scommesse. In Italia si registrano oltre tre milioni di utenti attivi con un volume economico sempre più rilevante. Servizio di Antonella Mazza Teruel RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Mai così tanto azzardo, in 3 mesi giocati 45 mld di euro

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