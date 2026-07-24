Durante la 4ª edizione del Garda Festival, cinque eventi tra Peschiera del Garda e Verona portano artisti italiani e internazionali. La manifestazione, aperta oggi e fino all’1 agosto, comprende concerti e premiazioni. L’ingresso è gratuito.

Artisti italiani e internazionali animano i cinque eventi della 4ª edizione del Garda Festival, tra Peschiera del Garda e Verona, in programma da oggi all’1 agosto, con ingresso gratuito. Il festival è nato nel 2023 per volontà del Fondo Niccolò Piccinni, sotto la direzione artistica di Maximilien Seren-Piccinni e il sostegno di istituzioni nazionali. I primi tre concerti saranno al teatro estivo caserma d’artiglieria di Porta Verona di Peschiera del Garda. Si parte questa sera alle 21.15 con il sassofonista internazionale Jacopo Taddei accanto al pianoforte di Filippo Farinelli con Shaping the curve. I due musicisti omaggiano celebri opere della settima arte interpretando composizioni che uniscono brillantezza ritmica, raffinatezza jazzistica e lirismo cinematografico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Magia ’Garda Festival’. Concerti e premiazioni. Grandi protagonisti

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