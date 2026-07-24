maggioranza alla prova in senato

La maggioranza al Senato affronta nuove divisioni sulla giustizia e la legge elettorale. Le tensioni riguardano principalmente le intercettazioni a strascico, con scontri tra Fratelli d’Italia e Forza Italia. Sullo sfondo, si discute anche delle preferenze nella riforma elettorale. La tenuta dell’accordo di governo viene messa alla prova da queste questioni.

ROMA Le crepe nella maggioranza si riaprono sulla giustizia e sulla legge elettorale. A dividere gli alleati di governo sono soprattutto le cosiddette intercettazioni a strascico, terreno di scontro tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, mentre sullo sfondo resta aperto anche il dossier delle preferenze nella riforma elettorale. Due partite destinate a intrecciarsi nei prossimi giorni al Senato e che rischiano di mettere nuovamente alla prova gli equilibri della coalizione. Martedì pomeriggio l’aula avvierà l’esame del decreto giustizia e immigrazione ma senza il mandato ai relatori. Il provvedimento è rimasto bloccato dagli emendamenti delle... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Fiducia sugli aiuti a Kiev, la maggioranza alla prova di Vannacci

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Maggioranza alla prova in SenatoGiustizia, intercettazioni, preferenze. Così ci si prepara allo scontro. . msn.com

TENSIONE. La #leggeelettorale mette alla prova la maggioranza. #Tajani e #Salvini convergono sulle preferenze, mentre #Meloni cerca una sintesi. L’analisi di #CarloDiStanislao. @ladolcevitamag_ #politica #governo x.com

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