Madonna della Marina si entra nel vivo
La Festa della Madonna della Marina a San Benedetto è entrata nel vivo. Per garantire lo svolgimento sicuro delle attività, il Comune ha predisposto un piano di modifiche alla viabilità. Sono state introdotte variazioni temporanee nelle strade circostanti, con l’obiettivo di gestire l’afflusso di partecipanti e garantire la sicurezza pubblica durante l’evento. Le modifiche sono state comunicate ai cittadini e agli operatori coinvolti.
Entra nel vivo la Festa della Madonna della Marina, una delle manifestazioni più sentite e partecipate di San Benedetto e per consentire lo svolgimento delle iniziative in sicurezza, il Comune ha predisposto anche un articolato piano di modifiche alla viabilità. Ad aprire il fine settimana della festa sarà questa mattina, alle 10, la benedizione dei motopescherecci nel porto. Dalle 19 entreranno in funzione gli stand gastronomici, mentre la serata proseguirà con lo spettacolo della Ribalta Picena e, alle 21.30, con il concerto tributo a Vasco Rossi dei Vizi e Virtù. Sabato 25 luglio alle 10.15 spazio all’XI Palio Velico "Madonna della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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