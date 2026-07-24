madonna della marina si entra nel vivo

Notizia in breve

La Festa della Madonna della Marina a San Benedetto è entrata nel vivo. Per garantire lo svolgimento sicuro delle attività, il Comune ha predisposto un piano di modifiche alla viabilità. Sono state introdotte variazioni temporanee nelle strade circostanti, con l’obiettivo di gestire l’afflusso di partecipanti e garantire la sicurezza pubblica durante l’evento. Le modifiche sono state comunicate ai cittadini e agli operatori coinvolti.