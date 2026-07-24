Lupi italiani uccisi in Austria la Commissione europea esaminerà il caso dopo l'abbattimento di Mirco
Dopo l’abbattimento di Mirco, le associazioni portano alla Commissione europea il caso dei lupi "italiani" uccisi in Austria, chiedendo di verificare la legittimità degli abbattimenti e la gestione della specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lupo Mirco ucciso in Austria, il giallo. «Potrebbero aver abbattuto l'animale sbagliato»
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