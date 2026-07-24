Lupi italiani uccisi in Austria la Commissione europea esaminerà il caso dopo l'abbattimento di Mirco

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l’abbattimento di Mirco, le associazioni portano alla Commissione europea il caso dei lupi "italiani" uccisi in Austria, chiedendo di verificare la legittimità degli abbattimenti e la gestione della specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lupo Mirco ucciso in Austria, il giallo. «Potrebbero aver abbattuto l'animale sbagliato»

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