La chiesa dell’Assunta di Recanati entra tra i " Luoghi del cuore " più votati delle Marche. A poco più di due mesi dall’avvio della 12esima edizione del censimento promosso dal Fai – Fondo per l’ambiente italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, l’edificio occupa il quarto posto nella classifica regionale. Un risultato che conferma il forte legame della comunità con questo storico luogo di culto, chiuso e inagibile dal terremoto del 2016. La raccolta firme punta a sostenere il progetto di recupero e riapertura della chiesa, di proprietà della Fondazione Ircer, con il supporto dei volontari Fai di Recanati. Raggiungere almeno tremila voti consentirebbe infatti di partecipare al bando nazionale per ottenere fondi destinati al restauro e alla valorizzazione del monumento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luoghi del cuore "Fai", la chiesa dell’Assunta al quarto posto. La spinta per il recupero

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Chiesa di san martino di Licciorno - ( la chiesa perduta nel bosco)

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