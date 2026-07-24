Domenica alle 21.15 presso Palazzo Pfanner si terrà il concerto finale della masterclass “L’Orchestre du Roi: Lully e la musica barocca francese”. L’evento, intitolato “Lully a Palazzo Pfanner”, sarà aperto gratuitamente grazie a Esedra, che metterà a disposizione 50 biglietti. La serata sarà dedicata alle composizioni di Lully e alla musica del periodo barocco francese.

Domenica alle 21.15 Palazzo Pfanner ospiterà “ Lully a Palazzo Pfanner ”, concerto conclusivo della masterclass “L’Orchestre du Roi: Lully e la musica barocca francese“. L’appuntamento rappresenta l’esito finale di V&B Barocco, il laboratorio formativo del Virtuoso & Belcanto Festival dedicato alla musica barocca francese. Guidata da Federico Maria Sardelli (foto), la masterclass riunisce giovani strumentisti e cantanti di eccellenza provenienti da diversi Paesi del mondo. Per nove giorni, si confrontano con lo studio e l’interpretazione del repertorio di Giovanni Battista Lulli, compositore fiorentino naturalizzato francese che, con il nome di Jean- Baptiste Lully, divenne una delle figure più autorevoli della corte di Luigi XIV. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Lully a Palazzo Pfanner“. Esedra dà 50 ticket gratis

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