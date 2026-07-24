Lucca stop di due settimane | obiettivo Castel di Sangro
Il Napoli ha annunciato che Lorenzo Lucca resterà fuori per due settimane a causa di una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore, riscontrata dopo gli esami post-amichevole contro l’Arezzo. La squadra si prepara a proseguire senza il suo attaccante, con l’obiettivo di tornare in campo contro Castel di Sangro. La prognosi indica un recupero di circa due settimane, senza ulteriori complicazioni.
Il Napoli dovrà fare a meno di Lorenzo Lucca nelle prossime settimane. Gli esami effettuati dopo l’amichevole contro l’Arezzo hanno infatti evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore. L’attaccante aveva lasciato il campo acciaccato nel finale della prima uscita stagionale. Gli accertamenti hanno chiarito la natura del problema. Il centravanti dovrà ora osservare un periodo di riposo e seguire un programma specifico di recupero. Lo stop interrompe un avvio di preparazione positivo. Contro la formazione toscana, Lucca aveva mostrato una buona condizione. Si era reso pericoloso in diverse occasioni e aveva colpito anche un palo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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