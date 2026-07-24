Karim Adeyemi ha partecipato alla presentazione ufficiale come nuovo calciatore del Barcellona, indossando un completo elegante che ha attirato l’attenzione. L’evento si è svolto in città, con il calciatore che si è presentato davanti ai media prima di scendere in campo. La scelta dell’abbigliamento ha suscitato commenti tra i presenti, evidenziando come anche i calciatori possano puntare su uno stile curato prima di scendere in campo.

Karim Adeyemi è arrivato a Barcellona per la presentazione ufficiale come nuovo giocatore blaugrana e, prima ancora di toccare palla, ha già vinto la prima sfida della stagione: quella dell'outfit. Perché sì, ci sarà tempo per parlare di modulo, di dove giocherà esattamente in quella fascia sinistra affollatissima, di quanto pesa l'eredità di certi esterni che a Barcellona hanno fatto la storia. Ma oggi parliamo di vestiti, e Adeyemi ha compreso benissimo l' assignment. Il look è composto da una giacca che sta a metà tra il bomber e l'harrington, color beige, chiusa a metà petto. Sotto, camicia bianca e cravatta a righe nei colori blaugrana, che spunta con quella nonchalance calcolata di chi sa che bisogna strizzare l'occhio anche ai tifosi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'outfit di Adeyemi alla presentazione del Barcellona ci ricorda che anche i calciatori possono vestirsi bene

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