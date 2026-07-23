Karim Adeyemi è stato presentato come nuovo giocatore del Barcellona. Durante la conferenza stampa, ha affermato di essere cresciuto guardando Messi e Ronaldinho, definendo Messi il più grande che abbia mai visto giocare. Ha anche commentato la possibilità di una buona intesa con Yamal, senza fornire ulteriori dettagli.

Karim Adeyemi, presentato oggi come nuovo giocatore del Barcellona, si è presentato così al popolo blaugrana: "Messi è il più grande che abbia mai visto giocare, è stato molto bello veder giocare anche Ronaldinho. Il fatto che abbiano entrambi vestito la maglia di questo club, fa capire quanto sia onorato di essere qui. Yamal? Non lo conosco personalmente, ma le sue prestazioni parlano per lui. Penso che avremo un'ottima intesa, è un gran dribblatore e un ottimo finalizzatore: proprio quello che mi serve". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Barcellona, Adeyemi si presenta: "Cresciuto con Messi e Ronaldinho. Yamal? Ci sarà grande intesa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calciomercato Barcellona: Karim Adeyemi dice sì ai blaugrana

Ronaldinho: "Ravenna? Il 23 giugno ci sarà un annuncio con tante sorprese"Il 23 giugno sarà annunciato il ritorno in campo di Ronaldinho, che sarà tesserato dal Ravenna, club di Serie C.

Temi più discussi: Adeyemi al Barcellona, accordo raggiunto con il Borussia Dortmund: Laporta annuncia l'affare da Dallas; Barcellona, Laporta conferma arrivo Adeyemi dal Borussia Dortmund; Barcellona, colpo Adeyemi: arriva dal Dortmund, firma fino al 2031; Colpo Barcellona, visite mediche superate per Adeyemi: a breve l'annuncio ufficiale per Flick.

UFFICIALI - #Adeyemi al Barcellona per 22M - #Casemiro all’Inter Miami (MLS) - #AkorAdams al Venezia per 16M+6bonus - #Barak dalla Fiorentina all’Apoel Nicosia a titolo definitivo - x.com

Adeyemi al Barcellona, arriva dal Borussia Dortmund per 29 milioni(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il Barcellona ha annunciato l'ingaggio dell'esterno Karim Adeyemi dal Borussia Dortmund, senza specificare la cifra del trasferimento. L'esterno 24enne, nazionale tedesco, il s ... corrieredellosport.it

Barcellona, Adeyemi si presenta: Messi numero uno. Lamine? Possiamo instaurare un'ottima intesaAdeyemi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Barcellona. Per lui contratto fino al 2031 ... msn.com

Karim Adeyemi ha ufficialmente unito al Barcellona, ci siamo! reddit