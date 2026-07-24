Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 24 luglio 2026 | numeri e combinazione vincente

Nessuna combinazione vincente con almeno cinque numeri è stata registrata nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 23 luglio 2026. Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sono aperte fino alle 19:30 di oggi, venerdì 24 luglio 2026.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 23 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (135) 10 (114) 82 (71) 80 (61) 21 (60) Cagliari: 19 (66) 62 (59) 54 (55) 90 (46) 34 (44) Firenze: 53 (71) 66 (65) 16 (65) 89 (64) 24 (62) Genova: 63 (76) 50 (67) 78 (57) 9 (55) 35 (49) Milano: 65 (80) 39 (73) 31 (72) 6 (62) 55 (49) Napoli: 40 (147) 1 (126) 70 (70) 5 (70) 67 (66) Palermo: 61 (75) 47 (73) 53 (72) 83 (68) 52 (65) Roma:... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 24/04/2026

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