Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 10 luglio 2026 | numeri e combinazione vincente

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi, venerdì 10 luglio 2026, si sono concluse alle 19:30. Per questa sessione, non sono stati registrati né 6 né 5+ al SuperEnalotto. La possibilità di giocare rimane aperta fino all’orario di chiusura. La precedente estrazione, quella di giovedì 9 luglio, non ha prodotto vincite di grande rilievo.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 09 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (127) 66 (115) 10 (106) 48 (87) 82 (63) Cagliari: 19 (58) 62 (51) 54 (47) 46 (43) 90 (38) Firenze: 53 (63) 66 (57) 16 (57) 89 (56) 24 (54) Genova: 45 (77) 63 (68) 50 (59) 78 (49) 64 (48) Milano: 65 (72) 39 (65) 31 (64) 6 (54) 7 (45) Napoli: 40 (139) 1 (118) 84 (76) 45 (66) 70 (62) Palermo: 61 (67) 47 (65) 53 (64) 83 (60) 57 (58)... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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