L'operaio Tommaso Di Foggia morto a 62 anni sul cantiere lutto a Gricignano d'Aversa
Un operaio di 62 anni è morto in un incidente sul cantiere a Santa Maria di Capua Vetere. La notizia ha suscitato dolore nel comune di Gricignano d’Aversa, dove si trova il paese di residenza dell’uomo. Il sindaco ha espresso il cordoglio della comunità. La vittima lavorava in una ditta edile e l’incidente è avvenuto durante le operazioni di lavoro. Sono in corso le verifiche delle autorità competenti.
Lutto a Gricignano d'Aversa per la morte di Tommaso Di Foggia, operaio di 62 anni, su un cantiere a Santa Maria di Capua Vetere. Il cordoglio del sindaco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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