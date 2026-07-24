Longhi rilancia | Penso che in chiusura di mercato l’Inter virerà su Ivan Perisic
Nel tardo pomeriggio si sono intensificati i segnali di un possibile trasferimento. Secondo un giornalista, l’Inter starebbe valutando di puntare su Ivan Perisic come rinforzo per la fascia destra. Il calciatore croato ha già vestito la maglia nerazzurra in passato e conosce bene l’ambiente. La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di mercato.
di Alberto Petrosilli Il giornalista indica il croato Perisic come possibile rinforzo per la fascia destra: esperienza, duttilità e un profilo che conosce già perfettamente l’ambiente nerazzurro. L’ Inter continua a lavorare sul mercato con un obiettivo preciso: individuare il profilo giusto per rinforzare la fascia destra, rimasta scoperta dopo l’addio di Denzel Dumfries. La dirigenza nerazzurra sta valutando diverse alternative da mettere a disposizione di Cristian Chivu, alla ricerca di un esterno capace di assicurare intensità, solidità difensiva, spinta offensiva e un impatto immediato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Tra i nomi tornati d’attualità spicca quello di Ivan Perisic, uno dei protagonisti della cavalcata scudetto dell’Inter guidata da Antonio Conte. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Ivan Perisic strizza l’occhio all’Inter: il croato sogna il ritorno in nerazzurro e svela il retroscena di mercatoIvan Perisic ha dichiarato di essere aperto a un ritorno all’Inter, lasciando intendere un possibile trasferimento.