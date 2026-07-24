Longhi rilancia | Penso che in chiusura di mercato l’Inter virerà su Ivan Perisic

Notizia in breve

Nel tardo pomeriggio si sono intensificati i segnali di un possibile trasferimento. Secondo un giornalista, l’Inter starebbe valutando di puntare su Ivan Perisic come rinforzo per la fascia destra. Il calciatore croato ha già vestito la maglia nerazzurra in passato e conosce bene l’ambiente. La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di mercato.