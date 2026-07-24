Londra sindaco Sadiq Khan promette arresto di Netanyahu

Il sindaco di Londra ha dichiarato che avrebbe disposto l’arresto del premier israeliano se fosse arrivato in città. La stessa promessa era stata fatta da un sindaco di New York. Entrambi i funzionari hanno specificato che l’intenzione riguarda eventuali visite ufficiali o private del leader israeliano. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni politiche e giudiziarie legate alle azioni del governo israeliano.

Non solo il primo cittadino di New York Zohran Mamdani. Anche il sindaco di Londra Sadiq Khan promette l’arresto del premier israeliano Benjamin Netanyahu, qualora si recasse in città. “Chiunque sia accusato di genocidio deve affrontare la giustizia”, ha detto Khan a Channel 4 News, aggiungendo che collaborerebbe con il Primo Ministro britannico Andy Burnham per “far rispettare la legge”, qualora Netanyahu si recasse a Londra. Khan ha aggiunto: “Chi commette genocidio non è benvenuto a Londra”. Mamdani nei giorni scorsi aveva detto di essere intenzionato a chiedere l’arresto del primo ministro israeliano al suo arrivo a New York, a settembre, per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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