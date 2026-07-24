Una riunione a Bruxelles ha visto la conferma di un piano incentrato su tre punti chiave: produzione, protezione e promozione. Questi aspetti sono stati indicati come fondamentali per il rilancio del settore agroalimentare dell’Unione Europea. L’obiettivo dichiarato è garantire la prosperità ai paesi membri, rafforzando le basi dell’agroalimentare attraverso interventi mirati su questi pilastri.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 luglio 2026 "Sì, abbiamo rilanciato quelli che, a nostro avviso, devono essere i tre pilastri fondamentali per salvaguardare l'Unione Europea e i paesi che la compongono, garantendo prosperità ai popoli europei, quali strategia: produzione, protezione e promozione. Questi sono tre elementi di una visione strategica che l'Italia sta mettendo in campo, nel settore agroalimentare in particolare. Salvaguardare la produzione significa avere regole semplici ed efficaci per incentivare una sostenibilità vista da ogni punto di vista, sia da quello ambientale, ma anche da quello economico e del reddito delle imprese, innovare, investire sulla ricerca: questi sono elementi che rafforzano il sistema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Lollobrigida: Produzione, protezione e promozione pilastri per rilancio agroalimentare Ue

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