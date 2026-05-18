Odissea quella di Christopher Nolan è la versione più estrema della storia di Omero

Il regista ha condiviso dettagli sul suo metodo di lavoro nel realizzare un film ispirato a una delle storie più conosciute di tutti i tempi. Ha spiegato che l’opera sarà caratterizzata da scene molto intense e visivamente forti, ma allo stesso tempo manterrà un tono più realistico e concreto. Nessuna parte del racconto è stata trascurata, e l’approccio adottato mira a catturare l’essenza epica dell’originale, adattandola alle esigenze del cinema contemporaneo.

Il regista ha parlato in maniera approfondita del suo approccio alle riprese di una storia dalla portata così epica, sarà un film molto estremo ma anche molto terreno Christopher Nolan non ha voluto tralasciare nulla nel suo adattamento de L'Odissea di Omero per il grande schermo. Durante un'intervista con Scott Pelley di CBS News per il programma 60 Minutes, andata in onda domenica sera, a Nolan è stato chiesto quali fossero, secondo lui, gli "elementi essenziali" dei suoi film. Odissea sarà la versione più estrema di Omero "Cerco sempre di avere un punto di vista sulla storia che provenga dall'interno del film", ha affermato. "Quindi non guardo i personaggi da 30. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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