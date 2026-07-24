Lo spread tra i Btp e i Bund si mantiene stabile a 85 punti base, con il rendimento dei titoli italiani al 4%. Le cedole dei Btp a breve termine sono ferme al 2,20%. Durante l'apertura del 24 luglio, i dati sui mercati non hanno registrato variazioni significative rispetto a quelli della giornata precedente.

Lo spread tra Btp e Bund e i rendimenti sono rimasti sostanzialmente stabili durante i primi minuti dell’apertura del 24 luglio rispetto ai dati registrati nella giornata di ieri. Il differenziale non si è mosso dagli 85 punti base raggiunti ieri, comunque un record per gli ultimi mesi. Allo steso modo i rendimenti non si sono mossi, restando su livelli record, visti soltanto poche volte negli ultimi anni. Il Tesoro ha inoltre pubblicato le cedole annuali dei Btp all’asta il prossimo 27 luglio, con i Btp Short Term che avranno interessi base del 2,20%. Il loro rendimento sarà però stabilito soltanto la prossima settimana, anche alla luce del prezzo che gli investitori saranno disposti a pagare, vista anche la situazione sui mercati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lo spread rimane stabile a 85 punti base, rendimenti al 4% e cedole dei Btp Short Term al 2,20%

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