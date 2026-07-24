LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | via al tratto di trasferimento pochi minuti alla partenza ufficiale!

Oggi è iniziato il trasferimento per la tappa del Tour de France 2026, con pochi minuti all’inizio ufficiale. Dopo la partenza, il gruppo affronterà subito la salita del Col Bayard, una salita di seconda categoria lunga 4,7 km con una pendenza media del 7,2%. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, con la corsa che si prepara a partire ufficialmente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 14.09 Subito dopo la partenza il gruppo troverà immediatamente la prima ascesa di giornata, il Col Bayard (seconda categoria, 4,7 km al 7,2% di pendenza media). Su questa prima salita cominceranno gli scatti per entrare nella fuga di giornata 14.06 Il percorso di oggi inizia e finisce in due località storiche del Tour: il gruppo comincerà a pedalare a Gap, per poi terminare la corsa dopo 127,9 km sull’iconica salita dell’Alpe d’Huez. Su questo storico arrivo il dominatore del ciclismo mondiale Tadej Pogacar non è ancora riuscito a mettere il proprio sigillo. L’ultima volta che la Grande Boucle arrivò in cima a questa leggendaria salita nel 2022, fu Tom Pidcock, partito in fuga dal mattino, a vincere la tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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