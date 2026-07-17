LIVE F1 Belgio alle 13.30 le libere 1 Riparte la caccia ad Antonelli

Alle 13.30 si tengono le prime libere del Gran Premio di Belgio di Formula 1. La Ferrari ha conquistato 14 delle 18 vittorie totali sul circuito di Spa, segnando il record tra le scuderie. Nel passato, l’Eau Rouge ha visto diverse versioni e arrivi spettacolari, tra cui quelli di Lewis Hamilton. La sessione di oggi apre la caccia ai migliori tempi, con attenzione anche alle performance di piloti e vetture in vista delle qualifiche.

Una sequenza di versioni dell'Eau Rouge di Spa nel corso degli anni. Uno dei soliti arrivi che non passano inosservati firmati da Lewis Hamilton. La Ferrari è la squadra di maggior successo su questo circuito con 18 vittorie, 14 delle quali ottenute proprio a Spa. La McLaren segue in classifica, con 13 delle sue 15 vittorie arrivate su questo tracciato. Hamilton detiene il record di pole position al GP del Belgio, con sei. Partì dalla pole con la McLaren nel 2008 e poi con la Mercedes nel 2013, 2015, 2017, 2018 e 2020. Lewis Hamilton della Ferrari ha la possibilità di eguagliare il record di vittoria di Schumacher in questo weekend. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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