LIVE Darderi-Faria ATP Estoril 2026 in DIRETTA | Burruchaga pareggia i conti cresce l’attesa per l’azzurro

Da oasport.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Burruchaga ha vinto il secondo set 7-5 contro il suo avversario, dopo aver perso il primo e subito un break iniziale. La partita prosegue con Darderi che sfida Faria. La tensione si mantiene alta mentre i due giocatori si contendono il set decisivo nell'incontro di singolare valido per l’ATP di Estoril.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.47 Burruchaga sotto di un set e di un break non si arrende e rimonta vincendo 7-5 il secondo parziale. Ricordiamo che a seguire toccherà a Darderi, opposto a Faria. 18.49 Il belga Alexander Blockx conquista il primo set per 6-4 contro l’argentino Roman Andres Burruchaga. Al termine di questo match toccherà all’azzurro Luciano Darderi e al portoghese Jaime Faria. 17.24 A sorpresa il transalpino Luca Van Assche elimina la testa di serie numero 1, Andrey Rubelv, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Alle ore 18.00 scenderanno in campo Alexander Blockx e Roman Andres Burruchaga, a seguire l’azzurro opposto al padrone di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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