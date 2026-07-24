LIVE Darderi-Faria 2-6 4-5 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro strappa il servizio al lusitano e rientra in partita
Durante il secondo set, l'azzurro ha strappato il servizio a Faria e si è riavvicinato nel punteggio. Sul punteggio di 4-5, il giocatore italiano ha recuperato un punto grazie a un rovescio in rete dell’avversario. In precedenza, Faria aveva commesso un errore con un dritto in corridoio, mentre l’italiano aveva piazzato un dritto in rete. Il punteggio attuale vede Faria avanti 6-2, 5-4.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 In rete il rovescio dell’azzurro. 15-30 In corridoio l’attacco di dritto del lusitano. 15-15 In rete il dritto di Faria. 15-0 Rovescio lungolinea vincente di Faria. 5-5 Lungo il rovescio di Faria. 40-15 Servizio vincente dell’azzurro. 30-15 Spinge bene con il dritto l’azzurro. 15-15 Servizio e dritto vincente di Darderi. 0-15 In rete il dritto dell’azzurro in uscita dal servizio. 4-5 Arriva il break di Darderi, che chiude il game con uno splendido passante in recupero con lo slice di rovescio. 15-40 Stecca con il dritto Faria al termine di uno scambio intensissimo. 15-30 In corridoio il rovescio lungolinea del lusitano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Jaime Faria vs Luciano Darderi Live Scoreboard | ATP Estoril, Portugal Men Singles
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