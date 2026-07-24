LIVE Darderi-Faria 2-6 4-5 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro strappa il servizio al lusitano e rientra in partita

Notizia in breve

Durante il secondo set, l'azzurro ha strappato il servizio a Faria e si è riavvicinato nel punteggio. Sul punteggio di 4-5, il giocatore italiano ha recuperato un punto grazie a un rovescio in rete dell’avversario. In precedenza, Faria aveva commesso un errore con un dritto in corridoio, mentre l’italiano aveva piazzato un dritto in rete. Il punteggio attuale vede Faria avanti 6-2, 5-4.