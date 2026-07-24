L’Italia sta con Roggero la sinistra sta con Fakir

L’Italia si schiera con Roggero, mentre la sinistra sostiene Fakir. La polemica riguarda una presunta contrapposizione tra le posizioni politiche e il trattamento di alcune figure pubbliche. La discussione si concentra sulle interpretazioni delle azioni del governo e sulle accuse di repressione. La vicenda ha suscitato reazioni di schieramenti opposti, senza che siano stati forniti dettagli sui fatti specifici.

La sinistra ha trovato un nuovo martire da usare a sostegno della tesi che, con Meloni a Palazzo Chigi, l’Italia si è trasformata in uno Stato di polizia. Per la morte di Fakir Abderrahim, l’extracomunitario deceduto mentre veniva fermato dagli agenti di una volante, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha organizzato un presidio in piazza Nettuno. Obiettivo? «Unire la popolazione e affrontare questa tragedia da città democratica». Non si sa bene in che cosa consista un presidio democratico e, soprattutto, a che cosa serva, ma non importa: ciò che conta è manifestare. Da parte sua, il Movimento 5 stelle ha presentato un’informativa urgente al governo, per conoscere «tutta la verità su quanto accaduto», scavalcando perfino la Procura, che pure è deputata ad appurare tutta la verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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CDX CONSIDERA ROGGERO UN EROE POTREBBE COSTARE MOLTISSIMI VOTI

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