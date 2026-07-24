La vice primo ministro svedese ha affermato che l’Islam radicale deve adattarsi ai valori occidentali, riaccendendo un dibattito europeo. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni e discussioni sull’integrazione e la lotta all’estremismo. L’argomento riguarda anche l’Italia, che si trova a confrontarsi con questioni di sicurezza e integrazione di comunità musulmane. La posizione svedese ha acceso un confronto tra le diverse visioni sulla convivenza e i limiti della libertà religiosa in Europa.

STOCCOLMA: Le dichiarazioni della vice primo ministro svedese Ebba Busch hanno riacceso un dibattito destinato a coinvolgere tutta l’Europa. La leader dei Cristiano-Democratici ha affermato che la pratica dell’Islam deve essere compatibile con le leggi e i valori della Svezia e che chi non è disposto a rispettarli non dovrebbe ottenere asilo né essere accolto nel Paese. Parole che hanno suscitato reazioni contrastanti, ma che pongono una questione sempre più attuale: fino a che punto una società democratica può accogliere culture e tradizioni che rifiutano i principi fondamentali dello Stato di diritto? È importante chiarire un punto fondamentale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - L’Islam radicale deve adattarsi ai valori dell’Occidente: la lezione della Svezia che dovrebbe far riflettere anche l’Italia

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