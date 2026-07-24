Il presidente del comitato bianco azzurro ha dichiarato che il club punta a riportare la squadra in Serie D. Ha illustrato le linee guida del progetto per le stagioni future, sottolineando le ambizioni di crescita e sviluppo. La nuova Sangiovannese si sta organizzando con obiettivi chiari, mentre si lavora per definire le strategie di rafforzamento e le modalità di gestione della squadra.

La nuova Sangiovannese prende forma con tante ambizioni. A ribadirlo è il presidente del comitato bianco azzurro Martino Neri, che ha tracciato le linee guida del progetto che accompagnerà il club azzurro nelle prossime stagioni. Neri ha sottolineato il proprio coinvolgimento nel rilancio della società. "Sono orgoglioso di aver fatto quello che sto facendo, mettendoci la faccia in prima persona. Vediamo quello che si può fare", ha dichiarato, ribadendo poi la volontà di poter allestire un organico competitivo per tentare il salto di categoria: "Ho sempre detto che la squadra sarebbe stata costruita tenendo d’occhio i costi, ma cercando soprattutto le persone giuste, quelle che possano aiutarci a riportare la Sangiovannese in Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’intervista sulle prospettive del club per la prossima stagione. Neri: "Riporto la Sangiovannese in serie D»

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