L' Inter alza il muro | i pilastri della difesa

L’Inter sta lavorando per blindare la difesa. Bisseck è molto vicino al rinnovo del contratto, mentre sono in corso trattative per il rinnovo di Carlos Augusto. La società intende consolidare il reparto difensivo, puntando a mantenere i due giocatori nel roster. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma le trattative sono in fase avanzata. La volontà è rafforzare la linea difensiva per la prossima stagione.

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