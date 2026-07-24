L' Inter alza il muro | i pilastri della difesa

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Inter sta lavorando per blindare la difesa. Bisseck è molto vicino al rinnovo del contratto, mentre sono in corso trattative per il rinnovo di Carlos Augusto. La società intende consolidare il reparto difensivo, puntando a mantenere i due giocatori nel roster. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma le trattative sono in fase avanzata. La volontà è rafforzare la linea difensiva per la prossima stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bisseck vicinissimo al rinnovo, Carlos Augusto lavori in corso: i nerazzurri vogliono blindare la difesa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

l inter alza il muro i pilastri della difesa
© Sportmediaset.mediaset.it - L'Inter alza il muro: i pilastri della difesa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ancient Eastern Lore: A Deeply Immersive Sleep Journey

Video Ancient Eastern Lore: A Deeply Immersive Sleep Journey

Notizie e thread social correlati

L'Inter alza il muro, se parte De Vrij l'obiettivo è Ndicka della RomaL'Inter sta lavorando per rafforzare la propria difesa in vista della prossima stagione.

Calhanoglu nel mirino del Fenerbahce: l’Inter alza il muro e lo considera intoccabileIl Fenerbahçe ha mostrato interesse per il centrocampista dell’Inter, ma la società nerazzurra ha confermato che il giocatore non è sul mercato.

Temi più discussi: Nicolò Barella: Champions league sogno costante, voglio chiudere la carriera all’Inter; Josep Martinez: È stata dura la vita da ‘13esimo’ dietro Sommer. Il mio modello all’Inter? Julio Cesar. Dopo l’incidente sono cresciuto: era destino; Inter, Spence costa sempre di più: il Tottenham chiede 40 milioni; Inter, il Tottenham alza la richiesta per Spence: le ultime.

l inter alza ilInter, sfuma Spence: il Tottenham alza il muro. Ma spunta un'occasione chiamata RomeroL'Inter rallenta nella corsa a Spence per le richieste del Tottenham. L'asse con gli Spurs potrebbe però aprire uno scenario per Romero. msn.com

l inter alza ilSpence, il Tottenham alza il prezzo: l’Inter valuta l’operazioneIl Tottenham continua a sparare alto per Djed Spence. L’Inter valuta il terzino inglese tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma il club londinese fa sapere che la cifra richiesta sarà superiore. Secondo q ... passioneinter.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web