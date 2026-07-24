Licia Felisati ha compiuto 100 anni e ha celebrato il suo compleanno nella Casa di riposo Beata Beatrice d’Este di via Porta Mare. La cerimonia ha coinvolto residenti e personale della struttura, che hanno partecipato ai festeggiamenti. Il Comune ha consegnato a Felisati un diploma in occasione del suo secolo di vita. La festeggiata risiede nella struttura da tempo.

Una grande festa per un traguardo straordinario. Ieri Licia Felisati ha compiuto 100 anni e ha festeggiato nella Casa di riposo Beata Beatrice d’Este di via Porta Mare, nella quale oggi vive. Per l’occasione l’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale, consegnando alla festeggiata la tradizionale targa celebrativa dedicata ai cittadini che raggiungono il secolo di vita e la lettera di auguri firmata dal sindaco Alan Fabbri. "Festeggiare il centesimo compleanno di una nostra concittadina è sempre motivo di grande gioia ed emozione – ha detto Coletti –. I nostri centenari rappresentano un patrimonio prezioso di memoria, valori ed esperienze, testimoni di un secolo di storia vissuta con impegno e dedizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Licia Felisati centenaria. Il diploma del Comune

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