Secondo le risposte raccolte, l’intelligenza artificiale non eliminerà i posti di lavoro, ma li trasformerà. La previsione è che cambierà le modalità di lavoro e le competenze richieste, senza portare a una perdita netta di occupazione. Non ci saranno quindi licenziamenti di massa, ma un’evoluzione delle funzioni e delle attività svolte dai lavoratori. Questa trasformazione riguarda sia le professioni già esistenti sia le nuove figure che si svilupperanno con l’avanzare della tecnologia.

Le risposte per coloro che lavorano o conducono il progresso verso l’intelligenza artificiale riportano un concetto simile: l’IA non toglierà posti di lavoro, ne creerà di nuovi. Eppure, l’attuale situazione ci mostra la poca correttezza di questa affermazione. Alcune mansioni sono destinate a sparire, altre a subire un cambiamento radicale. Quest’ultimo aspetto, infatti, si sta già manifestando. Tuttavia, diversamente da quel che è stato previsto, i lavori estranei all’area tech sono quelli che, direttamente o indirettamente, devono integrare delle mansioni legate all’IA. In aumento gli annunci di lavoro etichettati con IA. È vero, le professioni stanno cambiando. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’IA forse non ci ruberà il lavoro, ma sicuramente lo cambierà: cosa ce lo rivela?

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