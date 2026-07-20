Uno studio italiano ha rilevato che l’uso dell’intelligenza artificiale influisce sulla gestione dell’incertezza. Secondo la ricerca, le persone sono meno propense a dichiarare “non lo so” quando si affidano all’IA, anche se l’intelligenza artificiale può commettere errori. La presenza di questa tecnologia modifica il modo di rispondere a domande di incertezza, portando a una diminuzione delle dichiarazioni di ignoranza.

Uno studio condotto da ricercatori italiani suggerisce che utilizzare l’intelligenza artificiale modifica il nostro modo di affrontare l’incertezza. Ormai siamo diventati incapaci di dire “non lo so” perché ci aiutiamo con l’intelligenza artificiale anche se questa commette numerosi errori. La ricerca condotta da due università italiane e una francese ha messo alla prova centinaia di persone con domande pensate apposta per mandare in crisi i modelli linguistici, e ha osservato qualcosa che vale la pena raccontare con ordine, numero dopo numero. Perché il dato più sorprendente non riguarda quanto spesso l’intelligenza artificiale sbaglia. Riguarda quanto, nonostante questo, tendiamo a fidarci lo stesso. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Uno studio italiano rivela come l’IA ci renda meno propensi a dire “non lo so”

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