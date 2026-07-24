L’ha scippato a Maria Colpaccio di Milly | lascia De Filippi e vola a Ballando

Notizia in breve

Un uomo ha scippato una donna ieri pomeriggio in centro. La vittima ha riportato lievi ferite ed è stata soccorsa sul posto. La polizia è intervenuta immediatamente e ha avviato le indagini. L’autore del furto è ancora ricercato. Nessun arresto è stato comunicato finora. La donna ha riconosciuto l’autore durante un sopralluogo delle forze dell’ordine.