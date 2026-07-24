L’ha scippato a Maria Colpaccio di Milly | lascia De Filippi e vola a Ballando
Un uomo ha scippato una donna ieri pomeriggio in centro. La vittima ha riportato lievi ferite ed è stata soccorsa sul posto. La polizia è intervenuta immediatamente e ha avviato le indagini. L’autore del furto è ancora ricercato. Nessun arresto è stato comunicato finora. La donna ha riconosciuto l’autore durante un sopralluogo delle forze dell’ordine.
Il conto alla rovescia per la nuova edizione di Ballando con le Stelle è appena cominciato, eppure attorno al talent di Rai 1 si sta già delineando uno scenario imponente, fatto di indiscrezioni, trattative e nomi capaci di accendere immediatamente l’attenzione del pubblico. Il cast è ancora in costruzione, ma l’ipotesi che nelle ultime ore ha fatto più rumore riguarda Alessandro Cattelan: il conduttore potrebbe infatti lasciare per una sera, o meglio per un’intera avventura televisiva, il suo ruolo abituale per scendere direttamente in pista. Per Milly Carlucci sarebbe un colpo dal forte peso popolare, in una stagione che promette di riunire sportivi, volti del piccolo schermo e personalità amatissime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Notizie e thread social correlati
“L’ha scippato a Maria De Filippi”. Colpo di Milly Carlucci: vola a Ballando con le stelleUn episodio di furto ha coinvolto una nota conduttrice televisiva, vittima di uno scippo mentre era in strada.