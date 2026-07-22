L’ha scippato a Maria De Filippi Colpo di Milly Carlucci | vola a Ballando con le stelle

Un episodio di furto ha coinvolto una nota conduttrice televisiva, vittima di uno scippo mentre era in strada. La donna, nota per aver condotto programmi di successo, è stata derubata di un oggetto di valore. L’incidente è stato segnalato alle forze dell’ordine, che stanno indagando. La conduttrice non ha riportato ferite e ha fornito testimonianza alle autorità. Nel frattempo, si susseguono indiscrezioni sui partecipanti alla prossima stagione di un noto programma televisivo di ballo.

Con il conto alla rovescia verso la nuova edizione di Ballando con le Stelle, continuano a rincorrersi indiscrezioni sui possibili protagonisti che potrebbero scendere in pista. Il cast del talent di Rai 1 è ancora in fase di definizione, ma nelle ultime ore sono emersi nuovi nomi destinati ad alimentare la curiosità del pubblico e a rendere sempre più intrigante la corsa verso l’annuncio ufficiale. Tra ex campioni dello sport, volti della televisione e personaggi molto conosciuti dal grande pubblico, Milly Carlucci starebbe costruendo un’edizione ricca di protagonisti di primo piano. Le trattative sarebbero ancora aperte, ma le anticipazioni diffuse negli ultimi giorni lasciano intuire la volontà di mettere insieme un gruppo di concorrenti particolarmente forte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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