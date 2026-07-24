Lewis Hamilton si è mostrato soddisfatto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota ha commentato che la vettura si è rivelata performante, anche se ha aggiunto che ci sono margini di miglioramento ancora da esplorare. La sessione si è conclusa con Hamilton sorridente, in attesa delle qualifiche.

Lewis Hamilton è sorridente, ovviamente, al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato dell’Hungaroring, infatti, il pilota sette volte campione del mondo ha dominato la scena fissando il miglior tempo della sessione precedendo il compagno di team Charles Leclerc. Una giornata perfetta per la scuderia di Maranello che, come previsto, si sta trovando decisamente bene nelle curve magiare. Lewis Hamilton ha fatto fermare i cronometri sull’1:18.729 con 148 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, quindi terza posizione per Lando Norris a 499 millesimi, mentre in quarta si piazza Max Verstappen a 692. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton soddisfatto: “La macchina è performante, ma possiamo migliorare ancora”

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