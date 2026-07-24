Lewis Hamilton celebrato all'Hungaroring | è l'unico pilota in attività con una curva a suo nome

All'Hungaroring si è tenuto il Gran Premio d'Ungheria, che ha commemorato i 40 anni di presenza in Formula 1. Durante l'evento, è stata intitolata una curva a Lewis Hamilton, il pilota attivo con il maggior numero di vittorie in questa pista. Questa decisione ha portato all'assegnazione di un nome specifico a una delle curve del circuito, riconoscendo il suo record di successi in questa gara.

Il Gran Premio d'Ungheria celebra i 40 anni dalla sua prima volta in Formula 1 e ha deciso di intitolare una curva a Lewis Hamilton, il pilota con più vittorie all'Hungaroring. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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