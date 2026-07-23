Durante le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, Lewis Hamilton avrà la possibilità di stabilire un record storico nella Formula 1. Se otterrà la pole position, diventerà il primo pilota a raggiungere le 10 pole nello stesso circuito. Questa occasione riguarda esclusivamente le qualifiche di questa gara e il risultato finale. L’evento si svolgerà sull’Hungaroring, e l’esito dipenderà dalla prestazione del pilota britannico in quella sessione.

Per Lewis Hamilton, le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria assumeranno un significato unico. Il veterano britannico avrà l’opportunità di diventare il primo pilota nella storia della Formula 1 a raggiungere la doppia cifra in termini di pole position realizzate nello stesso circuito. Difatti il ferrarista è partito dalla casella privilegiata dell’autodromo magiaro ben 9 volte e la doppia cifra è a un passo. Il mese di luglio 2026 è quello delle potenziali double digit nel mondo dei motori. Lo stesso Hamilton si era presentato a Silverstone per divenire il primo uomo a vincere 10 volte lo stesso GP di Formula 1. Non ce l’ha fatta, essendosi dovuto accontentare del terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lewis Hamilton e il record “impossibile” delle 10 pole position sulla stessa pista. L’Hungaroring chiama, lui potrà rispondere?

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