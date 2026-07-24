Lettera minatoria di Nino Madonia ad Antonella Consiglio dal 41-bis l' ex boss alla giudice | Ostile con me rafforzata scorta

Da ilgiornaleditalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una lettera scritta in stampatello e inviata dal carcere di Opera, dove si trova in regime di 41-bis, sarebbe stata indirizzata dal detenuto a un giudice. Nel testo, l'ex boss si rivolge con toni ostili a una giudice aggiunta del tribunale di Palermo. Dopo la scoperta di questa comunicazione, la protezione a tutela della giudice è stata rafforzata, portandola al terzo livello.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il testo sarebbe stato inviato dal carcere di Opera da Nino Madonia alla presidente aggiunta gip-gup del Tribunale di Palermo. Dopo l'episodio la tutela è stata portata al terzo livello Una lettera scritta in stampatello e spedita dal carcere di Opera, dove si trova detenuto al 41-bis, ha fat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

lettera minatoria di nino madonia ad antonella consiglio dal 41 bis l ex boss alla giudice ostile con me rafforzata scorta
© Ilgiornaleditalia.it - Lettera minatoria di Nino Madonia ad Antonella Consiglio dal 41-bis, l'ex boss alla giudice: "Ostile con me", rafforzata scorta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il boss Nino Madonia dal carcere minaccia la Gip del caso Piersanti Mattarella, rafforzata la scorta. La lettera salta i controlli: è giallo

Attentato per Cospito. Proteste contro il 41 bis. I sei anarchici imputati tutti assolti dal giudiceTutti e sei gli anarchici imputati per l’attentato al ripetitore di Monte Capra, il blitz nella chiesa del Sacro Cuore e la scalata alla gru di...

nino madonia lettera minatoria di ninoIl boss Nino Madonia dal carcere minaccia la Gip del caso Piersanti Mattarella, rafforzata la scortaIl boss Nino Madonia , che sta scontando sette ergastoli detenuto al 41 bis per diversi omicidi come quelli del giudice Rocco Chinnici e del generale Carlo ... gazzettadelsud.it

nino madonia lettera minatoria di ninoLettera, in stampatello, del boss Nino Madonia alla giudice di Palermo. Scorta rafforzata per Antonella ConsiglioDal 41-bis del carcere di Opera il mafioso accusa la gip di grande inimicizia e richiama le vecchie intimidazioni al marito magistrato ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web