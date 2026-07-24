Una lettera scritta in stampatello e inviata dal carcere di Opera, dove si trova in regime di 41-bis, sarebbe stata indirizzata dal detenuto a un giudice. Nel testo, l'ex boss si rivolge con toni ostili a una giudice aggiunta del tribunale di Palermo. Dopo la scoperta di questa comunicazione, la protezione a tutela della giudice è stata rafforzata, portandola al terzo livello.

Il testo sarebbe stato inviato dal carcere di Opera da Nino Madonia alla presidente aggiunta gip-gup del Tribunale di Palermo. Dopo l'episodio la tutela è stata portata al terzo livello Una lettera scritta in stampatello e spedita dal carcere di Opera, dove si trova detenuto al 41-bis, ha fat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lettera minatoria di Nino Madonia ad Antonella Consiglio dal 41-bis, l'ex boss alla giudice: "Ostile con me", rafforzata scorta

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