L’assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili ha inviato una lettera al nuovo Vescovo di Locri, invitandolo a collaborare su temi come educazione, sport e giovani. Il messaggio rappresenta un gesto formale di apertura e disponibilità da parte delle istituzioni regionali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali contenuti specifici della lettera o su risposte ricevute. La comunicazione si inserisce in un quadro di relazioni ufficiali tra amministrazione e chiesa locale.

Il messaggio istituzionale dell’assessore Micheli accoglie il nuovo Vescovo con un invito alla collaborazione su educazione, sport e giovani.. La Lettera dell’assessore all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili della Regione Calabria Eulalia Micheli segna un momento significativo per la Locride e per l’intera Calabria. Con tono istituzionale e profondo senso di comunità, l’Assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili ha rivolto il suo saluto al nuovo Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, esprimendo vicinanza, collaborazione e fiducia nel nuovo cammino pastorale. Nel messaggio, l’assessore Micheli accoglie il nuovo Pastore con cordialità e rispetto, sottolineando come la sua presenza giunga in un tempo complesso, segnato da sfide educative, sociali e giovanili che richiedono guida, ascolto e responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Lettera dell’assessore Micheli al nuovo Vescovo di Locri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Costantino Favasuli incontra l’assessore MicheliUn incontro tra Costantino Favasuli e l’assessore ha affrontato temi legati ai valori dello sport e allo sviluppo dei giovani calabresi.

Nuovo ponte San Michele, assessore Terzi: “Avviato il concorso di progettazione dell’opera”È stato avviato il concorso di progettazione per il nuovo ponte San Michele, che collegherà Calusco e Paderno d’Adda.

Si parla di: L'assessore regionale Micheli al nuovo vescovo della Diocesi di Locri-Gerace: Insieme per i giovani e il futuro del territorio.

Cesare Di Pietro nuovo Vescovo della Diocesi di Locri Gerace: la lettera dell’Assessore MicheliL’Assessore a Istruzione, Sport e Politiche per i giovani della Regione Calabria, Eulalia Micheli, ha scritto e inviato una lettera a Mons. Cesare Di Pietro, nuovo Vescovo della Diocesi di Locri-Gerac ... strettoweb.com

Diocesi: Locri, il 25 luglio l’ingresso del vescovo Di Pietro. Domani una giornata di preghieraUna giornata di preghiera per il nuovo vescovo di Locri-Gerace. L’iniziativa – promossa per domenica 5 luglio – è dell’Amministratore Apostolico, mons. Francesco Oliva, che in una lettera annuncia ... agensir.it