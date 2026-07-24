Lettera dell’assessore Micheli al nuovo Vescovo di Locri

Da gbt-magazine.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili ha inviato una lettera al nuovo Vescovo di Locri, invitandolo a collaborare su temi come educazione, sport e giovani. Il messaggio rappresenta un gesto formale di apertura e disponibilità da parte delle istituzioni regionali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali contenuti specifici della lettera o su risposte ricevute. La comunicazione si inserisce in un quadro di relazioni ufficiali tra amministrazione e chiesa locale.

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Il messaggio istituzionale dell’assessore Micheli accoglie il nuovo Vescovo con un invito alla collaborazione su educazione, sport e giovani.. La Lettera dell’assessore all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili della Regione Calabria Eulalia Micheli segna un momento significativo per la Locride e per l’intera Calabria. Con tono istituzionale e profondo senso di comunità, l’Assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili ha rivolto il suo saluto al nuovo Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, esprimendo vicinanza, collaborazione e fiducia nel nuovo cammino pastorale. Nel messaggio, l’assessore Micheli accoglie il nuovo Pastore con cordialità e rispetto, sottolineando come la sua presenza giunga in un tempo complesso, segnato da sfide educative, sociali e giovanili che richiedono guida, ascolto e responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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