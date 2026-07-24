Letizia di Spagna abito da spiaggia e scarpe in corda per l’udienza a Palazzo
Letizia di Spagna ha partecipato a un’udienza a Palazzo indossando un abito da spiaggia e scarpe in corda. Il suo outfit, informale e estivo, si distingue per il tono rilassato rispetto alle tenute usuali per gli appuntamenti ufficiali. La regina ha scelto un look che richiama l’atmosfera vacanziera, mantenendo comunque un aspetto curato e raffinato. Nessuna altra informazione sulla cerimonia o sull’evento è stata resa nota.
Letizia di Spagna entra nel mood vacanziero e osa presentarsi all’udienza di Palazzo con un look disinvolto che è più adatto a un aperitivo al mare, per quanto sia impeccabile ed elegante. Letizia di Spagna, l’abito di Antik Batik con ricami. Abbandonato il rosso che ha sfoggiato i giorni scorsi per celebrare la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026, Donna Letizia si è presentata all’udienza settimanale a Palazzo Zarzuela con un magnifico abito di Antik Batik, un brand francese noto per le sue stoffe a fantasia e lo stile etnico. I suoi abiti estivi e i capi da mare sono l’ultima tendenza dell’estate. A consacrare definitivamente il marchio ci pensa Letizia di Spagna che ha indossato un abito nero smanicato in cambric di cotone. 🔗 Leggi su Dilei.it
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