Dopo il Mondiale Under 17 in Repubblica Ceca, dove la squadra si è classificata decima, Anna Sablich è stata convocata per il raduno dell’Under 18. La giocatrice pesarese partecipa alla preparazione in vista degli Europei di Stoccolma. La squadra si allena in vista della competizione, senza ulteriori dettagli sui programmi o sulla durata del raduno. Sablich prosegue così la sua esperienza con le rappresentative nazionali giovanili.

L’estate azzurra di Anna Sablich (foto) non è finita. Dopo la conclusione del Mondiale con la Nazionale Under 17 a Brno, in Cechia, dove le azzurrine si sono classificate al decimo posto, la giocatrice pesarese è stata aggregata al raduno dell’Under 18 che si sta preparando per gli Europei di Stoccolma. Le ultime ottime partite disputate da Anna hanno convinto lo staff dell’Under 18 che valeva la pena averla nel gruppo insieme ad altre due elementi dell’Under 17, in vista della selezione che prenderà poi il volo per la Svezia. Ha impressionato, soprattutto, la personalità con cui Sablich ha giocato contro la Lettonia (battuta 63-59) restando in campo per ben 33’ e chiudendo il match in doppia cifra (12 punti segnati). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’estate azzurra di Anna Sablich. Aggregata al raduno dell’Under 18

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