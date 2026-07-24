Nella puntata di oggi della serie turca di Canale 5, Melek cerca risposte sul suo passato mentre Serhat tenta di riavvicinare le due famiglie. Una cena porterà alla luce una verità sconvolgente. Nuovo appuntamento con L'Erede stasera su Canale 5. La serie turca entra nel vivo con una puntata ricca di tensioni, nuovi equilibri tra le famiglie protagoniste e una rivelazione destinata a cambiare per sempre la vita di Melek. Al centro dell'episodio ci sarà infatti il rapporto tra Melek e Sevde: la ragazza, sempre più determinata a conoscere la verità sulle proprie origini, troverà il coraggio di affrontare direttamente la donna per scoprire chi siano i suoi veri genitori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'Erede stasera su Canale 5: le anticipazioni del 24 luglio

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MELEK il coraggio di una madre Anticipazioni Puntata 18 - LUNEDI 15 GIUGNO

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