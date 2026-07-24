Venerdì 24 luglio 2026 in prima serata su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Infinity) ci sarà un nuovo appuntamento con L'Erede, la serie tv andata in onda nella scorsa stagione televisiva in Turchia. La dizi ha una prima stagione con 36 puntate da 130 minuti l'una, riadattate nel formato da 45 minuti per la distribuzione internazionale, ed è stata rinnovata per una seconda stagione. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. Serhat ha risolto il debito di Hilmi, ma Yildiz ha avuto i video delle scappatelle del padre di Melek e ha ricattato Melek dicendole che se non andrà via pubblicherà tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Erede, le anticipazioni delle puntate di venerdì 24 luglio

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L'erede Anticipazioni Puntata 11- VENERDI 31 LUGLIO

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