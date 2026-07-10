Venerdì 10 luglio 2026 proseguirà l'appuntamento in prima serata su Canale 5 con L'Erede, la serie tv turca che andrà avanti per tutta l'estate. Distribuita in Turchia con il titolo di Halef, la dizi ha una stagione trasmessa fino allo scorso maggio, con 36 puntate da 130 minuti l'una, riadattate per la distribuzione internazionale nel formato da 45 minuti. Una seconda stagione è già stata ordinata. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. Sultan ha obbligato tutta la famiglia a partecipare alle nozze del figlio del capo villaggio, in cui Serhat è testimone, Akif ha fatto in modo che fosse presente anche Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Erede, le anticipazioni delle puntate di venerdì 10 luglio

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L'EREDE - ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI CHE ANDRANNO IN ONDA VENERDÌ 3 LUGLIO 2026 SU CANALE 5

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Temi più discussi: L'Erede, anticipazioni puntata 10 luglio: Melek affronta Serhat; L'Erede, le anticipazioni delle puntate di venerdì 3 luglio; Y?ld?z ricatta Akif: le anticipazioni della puntata di stasera di L’erede; L’Erede, la trama della puntata del 10 luglio 2026.

Anticipazioni della prossima puntata #HalefKöklerinÇa?r?s? #Lerede x.com

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