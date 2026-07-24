Durante un vertice, il primo ministro ha detto agli alleati che gli italiani preferiscono le preferenze nelle legge elettorale. Ha sottolineato che il pubblico comprende bene questa modalità di voto. Dopo discussioni, li ha convinti della necessità di mantenere questa scelta. La discussione si è svolta alla vigilia del voto finale, previsto per settembre.

«Le preferenze la gente le capisce», e l’altra sera al vertice Giorgia Meloni voleva che lo capissero gli alleati. E li ha convinti. Anche con altre motivazioni. Così l’accordo di maggioranza sulla legge elettorale apparecchiato a palazzo Chigi verrà servito al Senato. Menù fisso: preferenze, alternanza di genere e altre diavolerie tecniche celate nelle pieghe del testo. Che nelle intenzioni del centrodestra andrà definitivamente approvato alla Camera tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Ieri le voci sull’intesa erano rimbalzate tra i due rami del Parlamento già in mattinata, e anche l’opposizione ne era a conoscenza. Finché a Montecitorio è spuntato Dario Franceschini che ha sentenziato come fosse Cassazione: «Hanno chiuso». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Legge elettorale, Meloni avverte gli alleati: gli italiani vogliono le preferenze. Voto finale a settembre

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